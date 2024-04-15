Шабанов Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шабанов Степан Дмитриевич
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Шабанова Маланья Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шабанов Феопент Федорович
Мать ребёнка: Шабанова Маланья Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Шабанова Маланья Михайловна
Место жительства
С 1852
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Ключи
Место жительства
До 1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Ключи
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно