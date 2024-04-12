Жильцова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцова Наталья Александровна

Жильцова Наталья Александровна

Место рождения

Луховцево, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Луховцево, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Жильцов Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1888

Дочь: Параскева Герасимовна

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Жильцов Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.09.1893

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.03.1899

Дочь: Клавдия Герасимовна

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.04.1902

Сын: Жильцов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.01.1907

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close