Жильцова Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
09.02.1886
Рождение ребёнка
11.10.1888
Дочь: Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
07.02.1891
Сын: Жильцов Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.1893
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1899
Дочь: Клавдия Герасимовна
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1902
Сын: Жильцов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1907
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно