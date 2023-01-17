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Мамедова (Хрусталева) Наталья Валентиновна
Мамедова (Хрусталева) Наталья Валентиновна
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Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
29.03.1983
Пол
Женский
Отец
Хрусталев Валентин Викторович
1958 г.р.
Мать
Хрусталева (Алесева) Ирина Анатольевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1983
Отец:
Хрусталев Валентин Викторович
Мать:
Хрусталева Ирина Анатольевна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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