Макаров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1951
Дата смерти15.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1951
Отец: Макаров Василий
Мать: Макарова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова (Тетерина) Надежда
Рождение ребёнка
05.03.1984
Сын: Макаров Сергей
Мать ребёнка: Макарова (Тетерина) Надежда
Смерть
15.06.2020