Макаров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Владимир

Макаров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1951

Дата смерти

15.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1951

Отец: Макаров Василий

Мать: Макарова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Тетерина) Надежда

Рождение ребёнка
27.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Тетерина) Надежда

Рождение ребёнка
05.03.1984

Сын: Макаров Сергей

Мать ребёнка: Макарова (Тетерина) Надежда

Смерть
15.06.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.