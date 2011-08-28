Быкова (Ходырева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1931
Дата смерти28.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1956
Дочь: Трофимова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Быков Николай Афанасьевич
Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.2011