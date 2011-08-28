Быкова (Ходырева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Ходырева) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1931

Дата смерти

28.08.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1956

Дочь: Трофимова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Быков Николай Афанасьевич

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Николай Афанасьевич

Смерть
28.08.2011
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