Говядина (Гончарова) Елена Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говядина (Гончарова) Елена Лукинична

Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гончаров Лука Михайлов

Мать: Гончарова Акилина Гаврилова

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Говядин Владимир

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

с. Покровское Сувалкской губернии Царства Польского
Рождение ребёнка
1901

Сын: Говядин Клавдий Григорьевич

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Рождение ребёнка
18.05.1903

Дочь: Матюшенко Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Тарбагатай, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Матвеева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Говядин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Тарбагатай, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.04.1912

Дочь: Чернявская Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Болотско, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Говядин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Рождение ребёнка
10.04.1916

Дочь: Лаврова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Рождение ребёнка
15.05.1919

Дочь: Короткова Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

БССР Бешенковический р-н, с. Вязище
Рождение ребёнка
1920

Сын: Говядин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Рождение ребёнка
Между 02.02.1925 и 03.02.1925

Дочь: Кузьмина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говядин Григорий Сафонович

Смерть
?.04.1942
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище
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