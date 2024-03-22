Говядина (Гончарова) Елена Лукинична
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти?.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Говядин Владимир
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Сын: Говядин Клавдий Григорьевич
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Дочь: Матюшенко Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Дочь: Матвеева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Сын: Говядин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Дочь: Чернявская Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Сын: Говядин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Дочь: Лаврова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Дочь: Короткова Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Сын: Говядин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович
Дочь: Кузьмина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Говядин Григорий Сафонович