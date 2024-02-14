Ибрагимова Шагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1897
Дата смерти16.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагимов Динислам
Рождение ребёнка
21.12.1921
Дочь: Мусабирова (Ибрагимова) Рашида
Отец ребёнка: Ибрагимов Динислам
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Ибрагимова) Фарида
Отец ребёнка: Ибрагимов Динислам
Рождение ребёнка
03.10.1926
Дочь: Журавлева (Ибрагимова) Роза
Отец ребёнка: Ибрагимов Динислам
Смерть
16.10.1975