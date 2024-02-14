Ибрагимова Шагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова Шагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1897

Дата смерти

16.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Динислам

Рождение ребёнка
21.12.1921

Дочь: Мусабирова (Ибрагимова) Рашида

Отец ребёнка: Ибрагимов Динислам

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Ибрагимова) Фарида

Отец ребёнка: Ибрагимов Динислам

Рождение ребёнка
03.10.1926

Дочь: Журавлева (Ибрагимова) Роза

Отец ребёнка: Ибрагимов Динислам

Смерть
16.10.1975

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