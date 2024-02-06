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Валов Михей Степанович
Валов Михей Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1734
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Валов Степан Афанасьевич
1692 г.р.
Мать
Валова .
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец:
Валов Степан Афанасьевич
Мать:
Валова .
Смерть
Неизвестно
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