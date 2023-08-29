Гагаринова (Горицкая) Виктория Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Ярослав
Отец ребёнка: Гагаринов Руслан Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринова Виктория Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.2003
Дочь: Гагаринова Яна Руслановна
Отец ребёнка: Гагаринов Руслан Владимирович