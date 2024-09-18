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Моргунов Иван Васильевич

Место рождения

Абросимово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Моргунов Василий Федорович

Мать: не указана

Абросимово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моргунова МАРЬЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Моргунова Неонила Кирилловна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Моргунов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Моргунова Неонила Кирилловна

Абросимово, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1849

Сын: Моргунов ИВАН ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Моргунова Неонила Кирилловна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Моргунов ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Моргунова Неонила Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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