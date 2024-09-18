Моргунов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Моргунов Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моргунова МАРЬЯ ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Моргунова Неонила Кирилловна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Моргунова Неонила Кирилловна
Рождение ребёнка
09.09.1849
Мать ребёнка: Моргунова Неонила Кирилловна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Моргунова Неонила Кирилловна
Смерть
Неизвестно