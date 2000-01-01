Морозова (Чайкина?) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Чайкина?) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Морозов Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Морозов Матвей Фролович

Рождение ребёнка
22.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Матвей Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Матвей Фролович

Смерть
Неизвестно
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