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(Сизион) Ирина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1812

Отец: Сизион Емельян Васильевич

Мать: не указана

Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Смерть
Неизвестно

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