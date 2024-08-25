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Майгуров Николай Иванович

Место рождения

кр.Ставропольский, ст.Суворовская

Дата рождения

Около 1954

Дата смерти

Около 2017

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954

Отец: Майгуров Иван Тимофеевич

Мать: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2017

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