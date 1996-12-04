Сизов Николай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Николай Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1953

Дата смерти

04.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1975

Жена: Сизова (Пронько) Галина

Рождение ребёнка
16.10.1975

Сын: Сизов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сизова (Пронько) Галина

Рождение ребёнка
14.07.1981

Сын: Сизов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Сизова (Пронько) Галина

Смерть
04.12.1996

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