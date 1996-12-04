Сизов Николай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1953
Дата смерти04.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1975
Жена: Сизова (Пронько) Галина
Рождение ребёнка
16.10.1975
Сын: Сизов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сизова (Пронько) Галина
Рождение ребёнка
14.07.1981
Мать ребёнка: Сизова (Пронько) Галина
Смерть
04.12.1996