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Батухин Дмитрий Стефанович

Место рождения

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 25.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.10.1849

Отец: Стефан Фёдоров

Мать: Ксения Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
28.10.1849
Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Вотчина Г. Зориной кр. Иван Иванов и Г. Кашемировой девка Параскева Максимовна
Бракосочетание
19.01.1875

Жена: Батухина Анна Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.05.1883

Сын: Батухин Петр

Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.12.1886

Сын: Батухин Николай

Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Батухин Василий

Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Батухин Иоанн

Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.04.1894

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Батухин Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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