Батухин Дмитрий Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 25.10.1849
Отец: Стефан Фёдоров
Мать: Ксения Павловна
Крещение
28.10.1849
Восприемники: Вотчина Г. Зориной кр. Иван Иванов и Г. Кашемировой девка Параскева Максимовна
Бракосочетание
19.01.1875
Жена: Батухина Анна Павловна
Рождение ребёнка
17.05.1883
Сын: Батухин Петр
Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна
Рождение ребёнка
06.12.1886
Сын: Батухин Николай
Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1889
Сын: Батухин Василий
Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Батухин Иоанн
Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1894
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.04.1896
Мать ребёнка: Батухина Анна Павловна
Смерть
Неизвестно