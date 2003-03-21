Дубинина (Колот) Любовь Захаровна
Место рождения
Дата рождения27.12.1926
Дата смерти21.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Отец: Колот Захар Иванович
Место жительства
С 1932
Образование
До 1944
ТТЖТ
Работа или профессия
С 1944 по 01.04.1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
С 20.04.1945 по 01.01.1982
Бракосочетание
06.02.1949
Рождение ребёнка
07.12.1951
Дочь: Курочкина Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Дубинин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Ворошилова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Дубинин Анатолий Васильевич
Смерть
21.03.2003