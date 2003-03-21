Дубинина (Колот) Любовь Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина (Колот) Любовь Захаровна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

21.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926

Отец: Колот Захар Иванович

Мать: Колот Аксинья Григорьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
С 1932
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Образование
До 1944
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
ТТЖТ
Работа или профессия
С 1944 по 01.04.1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
С 20.04.1945 по 01.01.1982
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
06.02.1949

Муж: Дубинин Анатолий Васильевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.12.1951

Дочь: Курочкина Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Дубинин Анатолий Васильевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Ворошилова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Дубинин Анатолий Васильевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
21.03.2003
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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