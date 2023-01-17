Долгалева Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгалева Евдокия Павловна

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Место рождения

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Долгалева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Долгалев Василий Давыдович

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Долгалева Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Долгалев Василий Давыдович

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Долгалев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Долгалев Василий Давыдович

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Долгалев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Долгалев Василий Давыдович

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгалев Василий Давыдович

Смерть
Неизвестно
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