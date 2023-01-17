Долгалева Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Долгалева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Долгалев Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Долгалева Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Долгалев Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Отец ребёнка: Долгалев Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Сын: Долгалев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Долгалев Василий Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно