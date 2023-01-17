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Новичкова Мавра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Новичкова Степанида Иванова

Отец ребёнка: Новичков Иван Васильев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Новичков Клементий Иванов

Отец ребёнка: Новичков Иван Васильев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Новичков Иван Васильев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Новичков Иван Васильев

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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