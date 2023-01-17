Новичкова Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Новичкова Степанида Иванова
Отец ребёнка: Новичков Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Новичков Клементий Иванов
Отец ребёнка: Новичков Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Новичков Иван Васильев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Новичков Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно