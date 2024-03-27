Nasretdin (Alim) Feiruzä
Место рожденияVenäjä
Дата рождения05.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1920
Отец ребёнка: Nasretdin Fahretdin
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1923
Сын: Nasretdin Hayder
Отец ребёнка: Nasretdin Fahretdin
Рождение ребёнка
28.04.1925
Рождение ребёнка
18.10.1926
Lappeenranta
Рождение ребёнка
05.05.1932
Lappeenranta
Смерть
Неизвестно