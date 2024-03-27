Nasretdin (Alim) Feiruzä — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nasretdin (Alim) Feiruzä

Место рождения

Venäjä

Дата рождения

05.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Venäjä
Рождение ребёнка
14.07.1920

Сын: Насретдин Рашид «Наса»

Отец ребёнка: Nasretdin Fahretdin

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1923

Сын: Nasretdin Hayder

Отец ребёнка: Nasretdin Fahretdin

Рождение ребёнка
28.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nasretdin Fahretdin

Рождение ребёнка
18.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nasretdin Fahretdin

Lappeenranta
Рождение ребёнка
05.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nasretdin Fahretdin

Lappeenranta
Смерть
Неизвестно
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