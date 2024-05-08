Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1953

Отец: Смирнов Николай Александрович

Мать: Смирнова (Крюкова) Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Главацких Владимир Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Главацких Константин Петрович

Рождение ребёнка
23.08.1975

Дочь: (Главацких) Жанна Владимировна

Отец ребёнка: Главацких Владимир Нестерович

Рождение ребёнка
31.05.1978

Сын: Главацких Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Главацких Владимир Нестерович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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