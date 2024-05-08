Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1975
Дочь: (Главацких) Жанна Владимировна
Отец ребёнка: Главацких Владимир Нестерович
Рождение ребёнка
31.05.1978
Сын: Главацких Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Главацких Владимир Нестерович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика