Резникова (Лаптева) Оксана
Место рождения
Дата рождения11.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1976
Отец: Лаптев Василий
Мать: Лаптева Людмила
Бракосочетание
26.01.1996
Муж: Резников Андрей
Образование
18.06.1998
высшее экономическое
Работа или профессия
Между 1999 и 2011
государственная служба | Государственная служба в департаменте экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
Рождение ребёнка
20.09.2000
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Резников Андрей
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.2004
Сын: Резников Иван
Отец ребёнка: Резников Андрей
Рождение ребёнка
03.03.2010
Сын: Резников Сергей
Отец ребёнка: Резников Андрей
Образование
?.09.2010
высшее юридическое
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011