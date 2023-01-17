Резникова (Лаптева) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Лаптева) Оксана

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Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

11.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1976

Отец: Лаптев Василий

Мать: Лаптева Людмила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
26.01.1996

Муж: Резников Андрей

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Образование
18.06.1998
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
высшее экономическое
Работа или профессия
Между 1999 и 2011
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
государственная служба | Государственная служба в департаменте экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
Рождение ребёнка
20.09.2000

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Резников Андрей

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.2004

Сын: Резников Иван

Отец ребёнка: Резников Андрей

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
03.03.2010

Сын: Резников Сергей

Отец ребёнка: Резников Андрей

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Образование
?.09.2010
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
высшее юридическое
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
Место жительства
07.05.2011
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