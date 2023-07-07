Рудакова (Щербинина) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1902
Дата смерти25.01.1990
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902
Рождение ребёнка
21.09.1923
Сын: Рудаков Александр Афонасьевич
Отец ребёнка: Рудаков Афонасий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Анатолий Афонасьевич
Отец ребёнка: Рудаков Афонасий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозчикова Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Рудаков Афонасий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1990