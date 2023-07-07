Рудакова (Щербинина) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Щербинина) Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1902

Дата смерти

25.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902

Отец: Щербинин Георгий Иванович

Мать: Щербинина Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.09.1923

Сын: Рудаков Александр Афонасьевич

Отец ребёнка: Рудаков Афонасий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Анатолий Афонасьевич

Отец ребёнка: Рудаков Афонасий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевозчикова Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Рудаков Афонасий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Афонасий Романович

Смерть
25.01.1990
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