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Дурнов Карп Федоров

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1722

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722

Отец: Дурнов Федор Евстратов

Мать: Дурнова Евдокия Аверьянова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1746

Жена: Дурнова Домна Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Дурнов Аким Карпов

Мать ребёнка: Дурнова Домна Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
1752
отдан в рекруты в 752г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Дочь: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова

Мать ребёнка: Дурнова Домна Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Дочь: Дурнова Мавра Акимова

Мать ребёнка: Дурнова Домна Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1782
Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

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