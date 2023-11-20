Дурнов Карп Федоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1722
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722
Отец: Дурнов Федор Евстратов
Бракосочетание
Около 1746
Жена: Дурнова Домна Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Сын: Дурнов Аким Карпов
Мать ребёнка: Дурнова Домна Михайлова
Военная служба
1752
отдан в рекруты в 752г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Дочь: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова
Мать ребёнка: Дурнова Домна Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Дочь: Дурнова Мавра Акимова
Мать ребёнка: Дурнова Домна Михайлова
Смерть
До 1782