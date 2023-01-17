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Прозоров Владимир Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1935

Дата смерти

22.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Прозорово Фалёнский район, Кировская область - ныне не существует Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/91302/16981
Бракосочетание
01.08.1961

Жена: Прозорова Пелагея Ивановна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.04.1962

Сын: Прозоров Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Прозорова Пелагея Ивановна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
22.08.1992
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
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