Прозоров Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1935
Дата смерти22.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Прозорово Фалёнский район, Кировская область - ныне не существует Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/91302/16981
Бракосочетание
01.08.1961
Рождение ребёнка
12.04.1962
Сын: Прозоров Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Прозорова Пелагея Ивановна
Смерть
22.08.1992
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край