Турищев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурищев Алексей Сергеевич

Турищев Алексей Сергеевич

avatar

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

13.03.1888

Дата смерти

16.02.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1912 по 1962
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.02.1962
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close