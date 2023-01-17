Турищев Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1888
Дата смерти16.02.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1962
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.02.1962