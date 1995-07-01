Šteinbergs Jānis
Место рожденияOmskas apgabals
Дата рождения17.08.1954
Дата смерти?.07.1995
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1954
Отец: Šteibergs Ansis
Мать: (Šteinberga) Anna
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.1995
Причина смерти: Negadījums
Похороны
Неизвестно