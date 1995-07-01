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Šteinbergs Jānis

Место рождения

Omskas apgabals

Дата рождения

17.08.1954

Дата смерти

?.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1954

Отец: Šteibergs Ansis

Мать: (Šteinberga) Anna

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.1995
Причина смерти: Negadījums
Похороны
Неизвестно

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