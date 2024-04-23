Матрёна Семёновна
Место рождения
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1894
Муж: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
14.03.1896
Сын: Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
09.04.1897
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
19.09.1898
Сын: Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
08.06.1900
Сын: Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
26.01.1902
Сын: Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
07.11.1903
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
16.11.1905
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
29.09.1907
Дочь: Устинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
24.03.1910
Сын: Гавриил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
23.08.1914
Сын: Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
07.09.1916
Сын: Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иудович