Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна Семёновна

Матрёна Семёновна

Место рождения

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1894

Муж: Фёдор Иудович

Рождение ребёнка
14.03.1896

Сын: Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Зайцев Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1900

Сын: Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1902

Сын: Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1905

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1907

Дочь: Устинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1910

Сын: Гавриил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1914

Сын: Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1916

Сын: Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.