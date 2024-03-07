Бочкарева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1876
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Бочкарев Леонтий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бочкарев Афанасий Иванович
В с/х переписи 1923 года - 40 лет. ГАЗК ф. Р-62, оп. 2, д. 807
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Бочкарев Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Бочкарев Афанасий Иванович
В с/х переписи 1923 года -23 года.
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.
Сын: Бочкарев Осип Афанасьевич
Отец ребёнка: Бочкарев Афанасий Иванович
Быркинского села казак Афонасий Иванов Бочкарев и его жена Пелагея Иванова, православные. 04.04 крещение. Восприемники: урядник Лаврентий Васильев Лесников и казачка Евфимия Никонорова Лесникова. ГАЗК... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочкарев Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бочкарев Афанасий Иванович
Смерть
После 1923