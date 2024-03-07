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Бочкарева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

В с/х переписи 1923 года -71 год.
Бракосочетание
Около 1876

Муж: Бочкарев Афанасий Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Бочкарев Леонтий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бочкарев Афанасий Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года - 40 лет. ГАЗК ф. Р-62, оп. 2, д. 807
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Бочкарев Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Бочкарев Афанасий Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года -23 года.
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.

Сын: Бочкарев Осип Афанасьевич

Отец ребёнка: Бочкарев Афанасий Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Быркинского села казак Афонасий Иванов Бочкарев и его жена Пелагея Иванова, православные. 04.04 крещение. Восприемники: урядник Лаврентий Васильев Лесников и казачка Евфимия Никонорова Лесникова. ГАЗК... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарев Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бочкарев Афанасий Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
После 1923
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