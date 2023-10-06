Ярмак Владимир Филиппович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.07.1873
Дата смерти24.09.1874
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873
Отец: Ярмак Филипп Григорьевич
Мать: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.09.1874
Черниговская губерния, Российская империя