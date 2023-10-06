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Ярмак Владимир Филиппович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.07.1873

Дата смерти

24.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1873

Отец: Ярмак Филипп Григорьевич

Мать: Ярмак Анисия Сергеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.09.1874
Черниговская губерния, Российская империя
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