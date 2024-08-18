(Чекмарева) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чекмарев Аверьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Благодатских Петр
Рождение ребёнка
22.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Благодатских Петр
Рождение ребёнка
22.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильвых Кирилл
Смерть
Неизвестно