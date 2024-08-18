(Чекмарева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чекмарева) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чекмарев Аверьян

Мать: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благодатских Петр

Рождение ребёнка
22.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благодатских Петр

Рождение ребёнка
22.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильвых Кирилл

Смерть
Неизвестно

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