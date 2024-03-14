Аверьянова (Дунндукина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянова (Дунндукина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Дундукин Иван Макеевич

Мать: Дундукина Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверьянова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Аверьянов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверьянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Аверьянов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Иван

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Рожкова (Аверьянова) Римма Ивановна

Отец ребёнка: Аверьянов Иван

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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