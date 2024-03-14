Аверьянова (Дунндукина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Дундукин Иван Макеевич
Мать: Дундукина Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверьянова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Аверьянов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверьянов Николай Иванович
Отец ребёнка: Аверьянов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверьянов Иван
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Рожкова (Аверьянова) Римма Ивановна
Отец ребёнка: Аверьянов Иван
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно