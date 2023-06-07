(Щербина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803