(Щербина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Щербина Леонтий Стефанов

Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Щербина Логин Стефанов

Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Щербина Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Щербина Петр Стефанов

Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Щербина Стефан Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Стефан Данилов

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803
Белоцерковцы, Полтавська область
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