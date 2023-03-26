Веснина Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веснина Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Цветкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Таисия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Егор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лошаков Богдан Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веснин Владислав Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веснина Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Веснин Виталий Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веснина Вера

Отец ребёнка: Веснин Виталий Валерьевич

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