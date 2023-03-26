Веснина Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веснин Владислав Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веснина Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Веснин Виталий Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веснина Вера
Отец ребёнка: Веснин Виталий Валерьевич