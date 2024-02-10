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Назирова Асия Захидулловна

Место рождения

с. Кыштовка Новосибирской области

Дата рождения

03.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.2015

Муж: Назиров Ильшат Рашатович

Рождение ребёнка
17.01.2017

Сын: Назиров Мансур Ильшатович

Отец ребёнка: Назиров Ильшат Рашатович

Рождение ребёнка
11.05.2021

Сын: Назиров Хасан Ильшатович

Отец ребёнка: Назиров Ильшат Рашатович

Рождение ребёнка
23.03.2023

Сын: Назиров Ахмад Ильшатович

Отец ребёнка: Назиров Ильшат Рашатович

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