Назирова Асия Захидулловна
Место рожденияс. Кыштовка Новосибирской области
Дата рождения03.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.2015
Рождение ребёнка
17.01.2017
Сын: Назиров Мансур Ильшатович
Отец ребёнка: Назиров Ильшат Рашатович
Рождение ребёнка
11.05.2021
Отец ребёнка: Назиров Ильшат Рашатович
Рождение ребёнка
23.03.2023
Отец ребёнка: Назиров Ильшат Рашатович