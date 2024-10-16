Курицын Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурицын Михаил Яковлевич

Курицын Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курицын Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Курицына) Дочь Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Курицына) Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курицын Сын Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.