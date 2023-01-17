Чапаев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1887
Дата смерти05.09.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Место жительства
С 1908
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1912 по 1914
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.09.1919
Лбищенский уезд Уральской области