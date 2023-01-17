Чапаев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапаев Василий Иванович

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Место рождения

Будайка, Чебоксарская волость, Чебоксарский уезд

Дата рождения

09.02.1887

Дата смерти

05.09.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Будайка, Чебоксарская волость, Чебоксарский уезд
Место жительства
С 1887
Будайка, Чебоксарская волость, Чебоксарский уезд
Место жительства
С 1908
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1912 по 1914
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.09.1919
Лбищенский уезд Уральской области
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