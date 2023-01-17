Семенюк (Казак) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1905 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Семенюк Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович
Рождение ребёнка
21.07.1920
Дочь: Семенюк Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович
Рождение ребёнка
19.03.1923
Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович
Рождение ребёнка
18.02.1927
Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович
Рождение ребёнка
07.04.1930
Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно