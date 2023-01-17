Семенюк (Казак) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Казак) Ирина Петровна

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Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
09.10.1905 ст.

Муж: Семенюк Яков Антонович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Семенюк Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.07.1920

Дочь: Семенюк Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.03.1923

Сын: Семенюк Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.02.1927

Сын: Семенюк Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.04.1930

Сын: Семенюк Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Семенюк Яков Антонович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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