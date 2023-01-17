Рыбакова (Выборнова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Выборнова) Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1966

Дочь: Шумейко Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Рыбаков Евгений Максимович

Прудки, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Рыбаков Евгений Максимович

Смерть
Неизвестно
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