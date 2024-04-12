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Франтов Андрей Николаевич

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Место рождения

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1899

Дата смерти

23.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1922

Жена: Франтова Анна Яковлевна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Франтов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Франтова Анна Яковлевна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климкина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Франтова Анна Яковлевна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.08.1969
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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