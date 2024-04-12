Франтов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти23.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
1922
Жена: Франтова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Франтова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климкина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Франтова Анна Яковлевна
Смерть
23.08.1969
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан