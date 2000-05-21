Пестрова (Назаренко) Евгения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрова (Назаренко) Евгения Терентьевна

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Место рождения

ст. Георгиевская, Георгиевский район, Ставропольский край

Дата рождения

28.11.1921

Дата смерти

21.05.2000

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1921

Отец: Назаренко Терентий Гаврилович

Мать: Назаренко Дарья Михайловна

Развод
Неизвестно

Муж: Пестров Борис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестров Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
26.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестров Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
25.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестров Борис Алексеевич

Смерть
21.05.2000
Похороны
Неизвестно

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