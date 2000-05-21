Пестрова (Назаренко) Евгения Терентьевна
Место рожденияст. Георгиевская, Георгиевский район, Ставропольский край
Дата рождения28.11.1921
Дата смерти21.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1921
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пестров Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
25.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пестров Борис Алексеевич
Смерть
21.05.2000
Похороны
Неизвестно