Головин Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Павел Александрович

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Место рождения

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.01.1941

Дата смерти

19.09.85

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.09.85
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение
13.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
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