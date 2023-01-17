Головин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения13.01.1941
Дата смерти19.09.85
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.09.85
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение
13.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Галич, город Галич, Костромская область