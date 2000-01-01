Hamm Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hamm Jacob

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1798

Дата смерти

08.04.1799

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1798

Отец: Hamm Исаак

Мать: Мария

Смерть
08.04.1799
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