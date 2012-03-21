Шека (Хмара) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шека (Хмара) Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1941

Дата смерти

21.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Иван Степанович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.08.1963

Дочь: Эль Кадри (Шека) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шека Иван Степанович

Рождение ребёнка
30.01.1965

Сын: Шека Александр Иванович

Отец ребёнка: Шека Иван Степанович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.05.1976

Дочь: Бессарабова (Шека) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Шека Иван Степанович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
21.03.2012

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