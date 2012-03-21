Шека (Хмара) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1941
Дата смерти21.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шека Иван Степанович
Рождение ребёнка
03.08.1963
Дочь: Эль Кадри (Шека) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шека Иван Степанович
Рождение ребёнка
30.01.1965
Отец ребёнка: Шека Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.05.1976
Дочь: Бессарабова (Шека) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Шека Иван Степанович
Смерть
21.03.2012