Курочкина Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Курочкин Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Грачева Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Курочкин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно