Курочкина Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкина Татьяна Степановна

Курочкина Татьяна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Курочкин Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Грачева Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Курочкин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Курочкин Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Курочкин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Курочкин Тихон Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close