Вшивцев Анисим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Вшивцев Фёдор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Кислицына Мелания Анисомовна
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Вшивцев Андрей Анисимович
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Горбунова Марфа Анисомовна
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Безденежная Ксения Анисомовна
Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1751