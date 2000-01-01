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Вшивцев Анисим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Вшивцев Фёдор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Кислицына Мелания Анисомовна

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова

Рождение ребёнка
1727

Сын: Вшивцев Андрей Анисимович

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Вшивцев Миней Анисимович

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Горбунова Марфа Анисомовна

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Безденежная Ксения Анисомовна

Мать ребёнка: Вшивцева Соломона Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Соломона Павлова

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1751
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