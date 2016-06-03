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Дроздова Мария Дмитриевна
Дроздова Мария Дмитриевна
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Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
03.06.2016
Пол
Женский
Отец
Дроздов Дмитрий Викторович
1976 г.р.
Мать
Акишина Евгения Леонидовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2016
Отец:
Дроздов Дмитрий Викторович
Мать:
Акишина Евгения Леонидовна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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