Воронов Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Воронов Федор Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Воронова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Воронова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Воронова Васса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно