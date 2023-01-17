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Воронов Дмитрий Федорович

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Место рождения

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Воронов Федор Григорьевич

Мать: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Воронов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Воронова Васса Михайловна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Воронова Васса Михайловна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Воронов Сила Дмитриевич

Мать ребёнка: Воронова Васса Михайловна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Васса Михайловна

Смерть
Неизвестно
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