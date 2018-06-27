Халмурзаев Зияиддин Нажимидинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халмурзаев Зияиддин Нажимидинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.2018

Сын: Халмурзаев Дамир Зияиддинович

Мать ребёнка: Кожанова Алёна Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.2020

Дочь: Халмурзаева Амина Зияиддиновна

Мать ребёнка: Кожанова Алёна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожанова Алёна Михайловна

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