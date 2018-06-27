Халмурзаев Зияиддин Нажимидинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.2018
Сын: Халмурзаев Дамир Зияиддинович
Мать ребёнка: Кожанова Алёна Михайловна
Рождение ребёнка
29.09.2020
Дочь: Халмурзаева Амина Зияиддиновна
Мать ребёнка: Кожанова Алёна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно