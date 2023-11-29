Калинина (Вяткина) Дарья Абрамовна
Место рожденияДер. Зебей,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия
Дата рождения13.03.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1833
Отец: Вяткин Абрам Иванович
Бракосочетание
18.01.1854
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елькина (Калинин) Мария Меркуриева
Отец ребёнка: Калинин Меркурий Ефимов
Рождение ребёнка
13.03.1865
Сын: Калинин Алексей Меркуриев
Отец ребёнка: Калинин Меркурий Ефимов
Рождение ребёнка
05.08.1869
Дочь: (Калинин) Наталья Меркуриева
Отец ребёнка: Калинин Меркурий Ефимов
Рождение ребёнка
26.10.1879
Дочь: (Калинин) Анастасия Меркуриева
Отец ребёнка: Калинин Меркурий Ефимов
Смерть
Неизвестно