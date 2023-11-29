Калинина (Вяткина) Дарья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Вяткина) Дарья Абрамовна

Место рождения

Дер. Зебей,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия

Дата рождения

13.03.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1833

Отец: Вяткин Абрам Иванович

Мать: Вяткина Лукерья Козьмовна

Бракосочетание
18.01.1854

Муж: Калинин Меркурий Ефимов

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елькина (Калинин) Мария Меркуриева

Отец ребёнка: Калинин Меркурий Ефимов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1865

Сын: Калинин Алексей Меркуриев

Отец ребёнка: Калинин Меркурий Ефимов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1869

Дочь: (Калинин) Наталья Меркуриева

Отец ребёнка: Калинин Меркурий Ефимов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1879

Дочь: (Калинин) Анастасия Меркуриева

Отец ребёнка: Калинин Меркурий Ефимов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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