Селезнева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Селезнев Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Селезнев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маренкова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Селезнев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Селезнев Владимир Михайлович

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