Селезнева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Селезнев Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Селезнев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маренкова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Селезнев Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Селезнев Владимир Михайлович